Kano Turu ile Evlilik Kutlaması - Son Dakika
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Kano Turu ile Evlilik Kutlaması

Kano Turu ile Evlilik Kutlaması

Tomarzalı çiftler, Zamantı Irmağı'nda yapılan nikah töreninin ardından kano ile gezdi.

01.10.2024 17:34
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Tomarzalı Volkan ve Hatice Yıldırım çifti için Zamantı Irmağı'nda kano yapılan alanda nikah töreni düzenlendi. Dünya evine giren çiftler daha sonra Kanoya binerek doğal güzellikler arasında kürek çekti.

Volkan ile Hatice Yıldırım'ın nikah töreni Böke Mahallesi içerisinde bulunan Zamantı Irmağı kenarındaki kano alanında yapıldı. Nikah törenine; Tomarza Kaymakamı Ali Buzkaya, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Kayseri İl Tarım Orman Müdürü Bülent Saklav, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Kılıç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bayram Büyükbaş başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

Hatıra fotoğraflarının ardından yeni evlenen genç çiftler kanoya binerek Zamantı Irmağı'nın doğal güzelleri arasında mutluluğa kürek çekti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kano Turu ile Evlilik Kutlaması - Son Dakika

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