Kanser hastası özel harekat polisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kanser hastası özel harekat polisi hayatını kaybetti

14.05.2022 15:01
Kanser hastası özel harekat polisi hayatını kaybetti

Kanser hastası olan 26 yaşındaki özel harekat polisi Turan Ersayın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kanser hastası olan 26 yaşındaki özel harekat polisi Turan Ersayın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Polis memuru dualarla son yolcuğuna uğurlandı

Siirt'te görevliyken yakalandığı kanser hastalığından dolayı GATA'da tedavi görmeye başlayan Polis Özel Harekat Memuru Turan Ersayın (26), yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bekar olan Polis Özel Harekat Memuru Turan Ersayın'ın cenazesi yapılan işlemlerinin ardından memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Şambayat Beldesine getirildi. Burada düzenlenen törene, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kurum müdürleri, STK temsilcileri, dernek başkanları, emniyet mensupları, Ersayın'ın yakınları ve sevenleri katıldı. Şambayat Ulucami'de kılınan cenaze namazı sonrasında Polis Özel Harekat Memuru Turan Ersayın, toprağa verildi. - ADIYAMAN

Kanser hastası özel harekat polisi hayatını kaybetti
Kanser hastası özel harekat polisi hayatını kaybetti
Kanser hastası özel harekat polisi hayatını kaybetti

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Polis Özel Harekat, Özel Harekat, Adıyaman, Kanser, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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