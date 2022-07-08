Kapadokya'da denetimler artırıldı - Son Dakika
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Kapadokya'da denetimler artırıldı

08.07.2022 11:24
Kapadokya'da denetimler artırıldı

9 günlük bayram tatili bu gün başlıyor.

9 günlük bayram tatili bu gün başlıyor. Kapadokya bölgesinde doluluk oranı yüzde 100'ü bulurken, günü birlik bölgeyi ziyarete gelen misafirler ile birlikte Kapadokya bölgesinde aşırı bir yoğunluk bekleniyor. Bayram tatilinde herkesi Kapadokya bölgesine davet eden Vali Becel gelecek misafirleri de uyardı.

Vali Becel; "Tüm vatandaşlarımızı Kapadokya'yı görmeye, Peribacalarımızı, yer altı şehirlerimizi, vadilerimizi, unutamayacakları masal kentine ziyaret için gelmelerini istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı da davet ediyoruz. Gelirken yolların ve trafiğin yoğun olduğunu göz önünde bulundurarak, tekrar geri dönebilmeleri için, sevdikleri, aileleri ile tekrar bir arada olabilmeleri için dikkatli gelmelerini istiyoruz. Emniyet kemerini mutlaka takmalarını, hız limitlerini ayarlamalarını istiyoruz. Tatili mutlulukla keyifle yaptıktan sonra tekrar aynı keyif ve mutlulukla dönmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresinde Kapadokya Bölgesindeki tedbirleri en üst seviyeye çıkartı. UNESCO Dünya Miras listesinde yar alan Açıkhava Müzeleri, Kiliseleri, Peribacaları, yer altı ve yer üstü oluşumlarının yanı sıra Balon, Atv ve Jip Safarı, Kapadokya bölgesinde doluluk oranı yüzde yüzü buldu. 9 günlük bayram tatili süresince on binlerce misafire ev sahipliği yapacak Kapadokya bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de denetimlerini artırdı. Göreme ve Zelve Açık Hava Müzesi başta olmak üzere, Paşabağları, Devrent, Üç güzeller, Uçhisar ve Ortahisar bölgesinde Jandarma ekipleri Atlı, UTV ve Motosikletli ekipler devriye görevi yaparak gelen yerli ve yabancı turistlerin güven içinde tatil yapmalarını sağlayacak.

Kapadokya bölgesinin geniş ve engebeli araziye sahip olmasından dolayı motorize ekiplerin giremediği vadilere Jandarma At Köpek eğitim merkezi JAKEM komutanlığına bağlı Atlı birliklerin yanı sıra İl Jandarma komutanlığına bağlı UTV arazi aracı ve Motosikletli ekipler devriye ve denetleme yapacak. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İHA

Kapadokya, Jandarma, Becel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kapadokya'da denetimler artırıldı - Son Dakika

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