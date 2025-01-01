Kapadokya'da Yeni Yıl Coşkusu - Son Dakika
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Kapadokya'da Yeni Yıl Coşkusu

Kapadokya\'da Yeni Yıl Coşkusu

Kapadokya, yeni yıla 35 bin turistle coşku içinde girdi; havai fişekler görsel şölen sundu.

01.01.2025 01:28
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UNESCO Dünya Doğal ve Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve her yıl milyonlarca turist ağırlayan Kapadokya, bu yılbaşında da doldu. Bölgeye akın eden yerli ve yabancı turistler, yeni yıla saatler kala eğlence merkezlerine akın etti. Görsel şölen oluşturan havai fişek gösterileri dron ile görüntülendi.

Yeni yıla Kapadokya'da girmek isteyen yaklaşık 35 bin yerli ve yabancı turist, aylar öncesinden erken rezervasyon yaptırarak yer bulabildi. Kapadokya bölgesindeki konaklama tesislerinde bulunan 35 bine yakın yatak kapasitesinin ise tamamı doldu. Yeni yılı Kapadokya'da karşılamak isteyen turistler, günler öncesinden bölgeye gelmeye başladı. Gün boyu bölgeyi gezen turistler, akşam saatlerinde ise eğlence mekanlarına akın etti. Kapadokya yapılan havai fişek gösterileri ise izleyenleri adeta mest etti. Dakikalarca süren havai fişek gösterilerini izlemeye gelen yerli ve yabancı turistler, seyir tepelerinde yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Tedbirler artırıldı

Kapadokya bölgesinde yılbaşı nedeniyle tedbirlerde artırıldı. Nevşehir Valisi Ali Fidan da alınan tedbirleri yerinde inceledi. Polis uygulama noktasına gelen Vali Fidan, önce görevli polislerin daha sonra da yoldan geçen vatandaşların yeni yılını kutladı. Telsiz ile tüm polis teşkilatının yeni yılını kutlayan Vali Fidan, 112 çağrı merkezini de ziyaret etti. Vali Fidan burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bizler Nevşehir'de hem vatandaşlarımızın hem de yerli yabancı misafirlerimizin yeni yıla huzur içinde güven ortamında girmeleri için her türlü tedbiri aldık. Bu vesileyle başta trafik ve güvenlik olmak üzere her türlü çalışmaları planladık. Şu ana kadar da ilimizde herhangi bir olumsuzluk yaşamadık. Bütün vatandaşlarımızın bütün misafirlerimizin yeni yılını tebrik ediyorum. Yeni yılın tüm vatandaşlarımıza sağlık huzur mutluluklar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kapadokya'da Yeni Yıl Coşkusu - Son Dakika

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