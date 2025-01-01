Kapadokya\'da Yeni Yılda Sıcak Hava Balonu Şöleni

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Nevşehir'de yeni yılın ilk gününde Kapadokya'da havalanan 156 sıcak hava balonu gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

Olumsuz hava şartları nedeniyle 2024 yılının son iki gününde havalanmayan sıcak hava balonları, 2025 yılının ilk saatlerinde tekrar gökyüzü ile buluştu. Tarihi ve kültürel dokusuyla her yıl milyonlarca turist ağırlayan Kapadokya bölgesinde bu yılbaşında da doluluk oranı yüzde 100'ü buldu. Yeni yıla Kapadokya'da giren yerli ve yabancı turistler, sıcak hava balonları ile Kapadokya'yı gökyüzünden izleme imkanı buldu. Sabahın erken saatlerinde Göreme beldesinden havalanan ve 1 saat boyunca havada kalan sıcak hava balonları, peribacaları ve eşsiz vadilerin üzerinde süzülerek turistlere gökyüzünde güneşin doğuşunu seyretme imkanı sağladı.

Son 10 yıl içinde beşinci defa yılın ilk gününde havalandıklarını söyleyen sıcak hava balon pilotu Tolga Eke, "Bu gün yılın ilk günü. Kapadokya'da çok güzel bir hava var. Yılın ilk günlerinde Kapadokya bölgesinde hava şartları genellikle balon uçuşları için çok fazla müsait olmuyor. Bugün şanlı bir gündeyiz. Son on yılda 5. defa yeni yılın ilk gününde uçuyoruz" dedi.

2024 yılının sıcak hava balon uçuşları açısından rekor bir yıl olduğunun altını çizen Eke, "Bu yıl için 700 bin yolcu hedefimiz vardı. Ancak 2024 yılında yaklaşık 750 bin yolcu ile rekor kırdık" diye konuştu.

Kaliforniya'dan tatile gelen Maksim Tore, "Kapadokya çok güzel bir yer. İlginç olduğunu duymuştum, fakat bu kadar ilginç olduğunu hayal edemedim. Şu anda da balona bineceğim için çok heyecanlıyım" şeklinde konuştu.

Ali Töre de, Kapadokya bölgesini resimlerde ve filmlerde gördüğünü belirterek, burada olmanın çok farklı bir duygu olduğunu söyledi. Töre, "Yılın ilk gününde burada olmak bizim için çok anlamlı. Balona binmenin de ayrı bir heyecanı var" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR