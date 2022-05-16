Kapadokya'yı gezerken sakatlanan turisti AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Kapadokya'yı gezerken sakatlanan turisti AFAD ekipleri kurtardı

16.05.2022 17:28
Kapadokya'yı gezerken sakatlanan turisti AFAD ekipleri kurtardı

Nevşehir'de Kapadokya bölgesini gezerken sakatlanan yerli turistin imdadına AFAD ekipleri yetişti.

Nevşehir'de Kapadokya bölgesini gezerken sakatlanan yerli turistin imdadına AFAD ekipleri yetişti.

Kapadokya bölgesinde grup arkadaşlarıyla birlikte yürüyüşe çıkan yerli turist Merve Ağırbaşlı yürüyüş sırasında sakatlandı. Ayağı burkularak yürüyemez duruma gelen Merve Ağırbaşlı'nın arkadaşları AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan AFAD ekipleri, sakatlanan Ağırbaşlıyı bulunduğu yerden sedyeyle kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. - NEVŞEHİR

Kapadokya'yı gezerken sakatlanan turisti AFAD ekipleri kurtardı
Kapadokya'yı gezerken sakatlanan turisti AFAD ekipleri kurtardı
Kapadokya'yı gezerken sakatlanan turisti AFAD ekipleri kurtardı
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Kapadokya, Nevşehir, turist, AFAD, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kapadokya'yı gezerken sakatlanan turisti AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kapadokya'yı gezerken sakatlanan turisti AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika
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