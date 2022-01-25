Üye Girişi
Kapalı köy yolları tek tek açılıyor - Son Dakika

Kapalı köy yolları tek tek açılıyor

25.01.2022 13:14
Kapalı köy yolları tek tek açılıyor

Adıyaman'da, birkaç gündür etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları il özel idaresi ekiplerinin çalışmalarıyla tek tek açılıyor.

Adıyaman'da, birkaç gündür etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları il özel idaresi ekiplerinin çalışmalarıyla tek tek açılıyor.

Önceki gün yağan kar yağışı ve tipi nedeniyle 452 köye ulaşım sağlanamadı. Durum üzerine harekete geçen İl Özel idaresi ekipleri kapalı yolların açılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde 212 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı olan köy yollarının açılması için çalışmaların aralıksız bir şekilde yürütüldüğü belirtildi. Yol açma çalışmalarını yerinde inceleyen Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, ekiplere kolaylıklar diledi.

Başkan Erdoğan, halkın mağdur olmaması için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayarak, "Allah böyle fedakar gece gündüz çalışan bütün iş makinesi operatörlerimize teşekkür ediyorum. Bugünde bütün köy yollarımızı açıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin, Allah özel idaremizden razı olsun. Devletimiz güçlüdür. 7-8 Gündür yağan kar yağışı nedeniyle olumsuz etkilenen köy yollarını açtık ama Allah'a şükürler olsun bereketli bir kar yağdı bugün yeniden bütün grup köy yollarına girerek çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın imdadına devamlı koşuyorlar sürekli vatandaşlar birlikte çabalıyorlar, çalışıyorlar. Gece gündüz demeden 24 saat ekiplerimizin çalışması devam ediyor. Bütün ekiplerimiz şuan sahada ve saha da olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kapalı köy yolları tek tek açılıyor
Kapalı köy yolları tek tek açılıyor
Kapalı köy yolları tek tek açılıyor
Kapalı köy yolları tek tek açılıyor

YORUMLAR
500

Adıyaman, Mevla, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kapalı köy yolları tek tek açılıyor - Son Dakika


İstanbul'da metro sefer saatleri uzatıldı! Gece 02,00'ye kadar metroya binebilirsiniz İstanbul'da metro sefer saatleri uzatıldı! Gece 02,00'ye kadar metroya binebilirsiniz         
13:15
İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın! İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın!         
13:12
Kurtarılamadı! "Klimamdan malzeme çalmışsın" dediği tamirci tarafından vurulmuştu! Kurtarılamadı! "Klimamdan malzeme çalmışsın" dediği tamirci tarafından vurulmuştu!         
12:49
O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum         
12:07
Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir         
12:05
Hayatta kalma savaşı veriyor! Kopan elektrik telinin üzerine basan 9 yaşındaki çocuk komada Hayatta kalma savaşı veriyor! Kopan elektrik telinin üzerine basan 9 yaşındaki çocuk komada         
11:54
Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için! Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için!         
11:33
Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak         
11:27
Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor         
10:50
Antalyalılar şaşkın! Kent merkezine 29 yıl sonra kar yağdı Antalyalılar şaşkın! Kent merkezine 29 yıl sonra kar yağdı         
10:30
Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim         
09:47
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim! Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!         
08:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05
Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu         
17:01
Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım         
16:16

Son Dakika Haberleri
13:14 İstanbul'da metro sefer saatleri uzatıldı! Gece 02,00'ye kadar metroya binebilirsiniz
13:13 Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok!
13:12 İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın!
12:54 Yoğun kar yağışı nedeniyle 3 bin kişi AVM'de sabahladı
12:49 NASA'dan kritik soru! Cevabı bilene 1 milyon dolar veriyorlar
11:17 Sakaryalıların yaptığı kardan cemaat görenleri şaşırttı!
12:31 Kemal Kılıçdaroğlu tekrar dede oldu! Aileye ikiz bebekler katıldı!
12:23 İmamoğlu'na, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan tepki: İBB, 100 devletten daha fazla ekipmana sahip
12:16 Yapılan zam sonrası kontak kapatmışlardı! Trendyol kuryelerinin eylemi ülke geneline yayıldı
12:07 Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 13:21:40. #1.12#
SON DAKİKA: Kapalı köy yolları tek tek açılıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement