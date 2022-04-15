'Kapını Kilitle Hırsıza Fırsat Verme' projesi tanıtıldı - Son Dakika
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'Kapını Kilitle Hırsıza Fırsat Verme' projesi tanıtıldı

15.04.2022 17:10
'Kapını Kilitle Hırsıza Fırsat Verme' projesi tanıtıldı

Bilecik'in Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Kapını Kilitle Hırsıza Fırsat Verme' projesi ile hazırlanan broşürlerle ev ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendiriyor.

Bilecik'in Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Kapını Kilitle Hırsıza Fırsat Verme' projesi ile hazırlanan broşürlerle ev ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendiriyor.

Meydana gelebilecek olan hırsızlık olayları hakkında halkın yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, pazaryeri, dükkan, kıraathane gibi alanlarda vatandaşları bilgilendirerek 'Keşke Demeden Önce' gerekli önlemlerin alınarak hırsızlık suçunun engellenmesi hakkında polis ve bekçilerden oluşan ekipler vatandaşları bilgilendirdi.

'Kapını Kilitle Hırsıza Fırsat Verme' sloganıyla hazırlanan projede, vatandaşlardan en küçük bir şüphe durumunda hiç zaman kaybetmeden 112 ve 155 ihbar hattının daha verimli olarak kullanması, ihbar sayısının artırılarak devriye hizmetlerini sağlayan ekiplerin daha etkin kullanılması, topluma zarar verecek hırsızlık olayların önüne geçilmesi, suça karışan şahıs ve ailelerinin bilinçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi. - BİLECİK

'Kapını Kilitle Hırsıza Fırsat Verme' projesi tanıtıldı
'Kapını Kilitle Hırsıza Fırsat Verme' projesi tanıtıldı
'Kapını Kilitle Hırsıza Fırsat Verme' projesi tanıtıldı

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Osmaneli'de 'Kapını kilitle hırsıza fırsat verme' projesi tanıtıldı Osmaneli'de 'Kapını kilitle hırsıza fırsat verme' projesi tanıtıldı

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Osmaneli, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Kapını Kilitle Hırsıza Fırsat Verme' projesi tanıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Kapını Kilitle Hırsıza Fırsat Verme' projesi tanıtıldı - Son Dakika
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