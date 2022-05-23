Kapsam Concept "Başarı Zirvesi" öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü

SİVAS Kapsam Concept "Başarı Zirvesi" öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Sivas Kapsam Eğitim Kurumları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kapsam Concept "Başarı Zirvesi" yoğun ilgi gördü. Zirvede, hayatlarında başarılar yaşamış konuşmacıların tecrübelerini aktararak dinleyicilerin ufkunu genişletmesi ve onlara farklı bakış açıları kazandırılması amaçlandı. Etkinliğe konuşmacı olarak; Youtube İçerik Üreticisi ve İletişim Uzmanı Canten Kaya, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı - Sosyal Girişimci Prof.Dr. Mustafa Sarı ve Sivas Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı - Tarih Öğretmeni Selman Devecioğlu katıldı.

Üç konuşmacının deneyim ve tecrübelerini aktardığı zirveyi öğrencilerin yanı sıra; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Sivas Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ve şube müdürleri de takip etti.

Program, Sivas Kapsam Eğitim Kurumları Rehberlik Zümre Başkanı Cumali Aydın tarafından yapılan açılış konuşmasıyla başladı. Protokol konuşmalarının ardından; Prof.Dr Mustafa Sarı "İnci Kefalleri Asla Geri Dönmez", Canten Kaya " Başarı Senin Elinde" ve Selman Devecioğlu " Engelleri Aşmak" temalı konuşmalarını gerçekleştirdi.

Program bitiminde konuşmacılara teşekkür plaketleri takdim edildi.

Etkinlikte ayrıca 10 a yakın üniversite tarafından açılan stantlara katılımcı öğrencilere üniversitelerle ilgili tanıtıcı sunumlar yapıldı.