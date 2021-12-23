Kar nedeniyle aç kalan güvercinlerin yardımına polis ekipler koştu - Son Dakika

Artvin'de yoğun kar yağışı sonrası aç kalan güvercinlerin yardımına polis ekipleri koştu.
Artvin'in Arhavi ilçesinde kar yağışı ile birlikte beslenme imkanı azalan sokak hayvanlarını unutulmadı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kendi imkanlarıyla aldıkları mamalarla sokak hayvanlarını besledi, mısır ve buğday alarak aç güvercinler de unutulmadı. Polisler park ve bahçeleri dolaşarak güvercinleri elleriyle beslediler. - ARTVİN
Kaynak: İHA
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