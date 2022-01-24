Kar nedeniyle yollar kapandı, yolcular öğrenci yurduna yerleştirildi - Son Dakika

Kastamonu ve Sinop'tan İstanbul'a istikametine seyir halindeyken yolların kar yağışı nedeniyle kapalı olması nedeniyle Karabük'te durdurulan 3 otobüsteki 99 yolcu öğrenci yurduna yerleştirildi.

Karabük- Eskipazar karayolunun yoğun kar yağışı dolayısıyla İstanbul ve Ankara istikametine gidecek olan araçlara kapatıldığı duyurulmuştu. Kastamonu ve Sinop'tan bu iki il istikametine seyir halindeyken Karabük'te durdurulan 3 otobüsteki 99 yolcu için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İkinci bir duyuruya kadar ulaşımın durmasının ardından yolcular Soğuksu Kredi Yurtlar Kurumuna yerleştirildi. - KARABÜK