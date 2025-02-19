Kar Yağışında Halay Çeken Yolcular

Yerel

Ankara'dan Polatlı'ya seyahat eden vatandaşlar, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda eğlenceli bir çözüm buldu. Yolda mahsur kalan yolcular, araçlarından inerek halay çekti.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, kapanan yolda bekleyen vatandaşlar soğuk havaya rağmen moralini yüksek tuttu. Kendi müzikleri eşliğinde halay çeken grup, o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.

Yetkililer, yolun açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, vatandaşlara zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu. - ANKARA