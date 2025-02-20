Kar Yağışıyla Kayak Keyfi

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Çocuklar ve aileler mahallelerindeki rampa yolu kayak pistine çevirdi

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde çocuklar 4 yıl aradan sonra sahil kesiminde yağan karın tutmasıyla beraber mahallelerinde bulunan rampa yolu adeta kayak pistine çevirerek doyasıya eğlendi.

İlçenin, Bayramca Mahallesi'nde yaklaşık 200 kişilik çocuk, genç ve ailelerin oluşturduğu grup, mahallelerinde bulunan rampa yolu kızak ve poşetlerle kayarak ve kartopu oynayarak eğlencenin tadını çıkardı.

İlçe genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde daha da yoğunlaşarak çocukların dışarı çıkmasına neden oldu. Aileleriyle beraber eğlenmek için mahallerinde bulunan rampa yolu ellerine aldıkları poşetlerle kaymaya çalışan çocuklar, kar tatilinin keyfini doyasıya yaşadı. Evlerinden çıkarak rampa yolu kayak pisti gibi kullanan çocuklar ve aileler önce kartopu oynadı ardından poşet, torba ve elleriyle yaptıkları kızaklarıyla kaydı.

Kar yağmasıyla beraber arkadaşlarıyla kaymanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Puset Polvan Ortaokulu Öğrencisi 12 yaşındaki Birkan Bulat, "Kar yağması 4 sene sonra bizler için hem iyi oldu hem de keyif verdi. Bütün burada herkesle kaymak bizleri de mutlu etti. İnşallah hep yağar. Yarında buraya kaymaya geleceğim ve arkadaşlarımla kartopu oynayacağım" dedi.

Öte yandan, bazı vatandaşlarında çocuklarının eğlencesine eşlik ederek ateş yakarak etrafında toplandı.