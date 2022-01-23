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Kara saplanan cenaze aracı güçlükle kurtarıldı - Son Dakika

Kara saplanan cenaze aracı güçlükle kurtarıldı

23.01.2022 15:50
Kara saplanan cenaze aracı güçlükle kurtarıldı

Kayseri'nin Tomarza ilçesine cenaze getirirken kara saplanan araç, bulunduğu yerden güçlükle kurtarıldı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesine cenaze getirirken kara saplanan araç, bulunduğu yerden güçlükle kurtarıldı.

Nevşehir'de hayatını kaybeden bir vatandaşın cenazesi, Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Göktepe Mahallesi'ne defnedilmesi için gönderildi. Cenaze aracı yoğun kar yağışından dolayı yolda kaldı.

Belediyenin kar küreme araçları sayesinde kurtarılan cenaze aracı bulunduğu yerden kurtarıldıktan sonra cenaze mahalle mezarlığında defnedildi. - KAYSERİ

Kara saplanan cenaze aracı güçlükle kurtarıldı
Kara saplanan cenaze aracı güçlükle kurtarıldı
Kara saplanan cenaze aracı güçlükle kurtarıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kara saplanan cenaze aracı güçlükle kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kara saplanan cenaze aracı güçlükle kurtarıldı - Son Dakika
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