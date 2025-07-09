Karabacak\'tan Veda Ziyareti

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmasının ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Osman Ziya Bilim'e veda ziyaretinde bulundu.

Genel Sekreter Bilim, nazik ziyaretinden dolayı Karabacak'a teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaret, samimi bir ortamda gerçekleşti ve karşılıklı iyi temennilerle sona erdi. Karabacak, Afyonkarahisar'da geçirdiği süre boyunca yaptığı çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Genel Sekreter Bilim ise Karabacak'ın kente önemli hizmetlerde bulunduğunu vurguladı. - AFYONKARAHİSAR