Karabağlar'da Engelliler Haftası Söyleşisi - Son Dakika

Karabağlar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü,10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında ilçe muhtarları ve müdürlük personeline yönelik söyleşi düzenledi.

Konuyla ilgili güncel sorunlarla sosyal hizmet yaklaşımına yönelik ihtiyaçların belirlenmesi amacıyla düzenlenen söyleşiye, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Uzmanı Mahmut Akkın, Karabağlar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Pelin Erda, ilçede görev yapan muhtarlar ve belediye personeli katıldı.

Bozyaka Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte konuşan Başkan Selvitopu, Karabağlar nüfusunun yaklaşık 500 bin olduğunu hatırlatarak, "Nüfusumuzun yüzde 14'ü engelli vatandaşlarımızdan oluşuyor. Yani yaklaşık 70 bin civarında değişik engelleri olan insanımız var. Bu insanlarımızın farklı sorunları ve sıkıntıları bulunuyor. Günlük yaşamın içinde çeşitli zorluklarla karşılaşıyorlar. Onların bu sıkıntılarını azaltmak ve yaşamlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Fiziki düzenlemelerin tek başına yeterli olamayacağına dikkat çeken Başkan Selvitopu, "Toplumun engelli insanlara bakışının da değişmesi gerekiyor. Hepimizin bilgiye ihtiyacı var. Bugün hocam engelli hakları ile ilgili detaylı bilgilendirme yapacak. Bunları özellikle muhtarlarımızın bilmesinde fayda olacaktır. Kendi mahallenizde sizlere de yansıyan engelli vatandaşlarımızın istekleri olacaktır. En azından çözüm üremek açısından katkısı sağlayacaktır" diye konuştu.

Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Uzmanı Mahmut Akkın'ın yaptığı sunum doğrultusunda, engellilere yönelik sosyal politikaların belirlenmesi, hizmetlerin kesintisiz verilebilmesi için talep ve öneriler, ihtiyaçlara yönelik çözümler tartışıldı. Ayrıca ilçede acil müdahale ve kriz yönetiminde öncelik arz eden (engelli-yaşlı) bireylerin veri tabanlarının oluşturulması ve zenginleştirilmesi için muhtarlara iş birliği talebi duyuruldu.