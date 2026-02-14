Başkan Karakaş'tan Kaymakam Çanga'ya destek - Son Dakika
14.02.2026 19:12  Güncelleme: 19:13
Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, Kaymakam Mert Çanga hakkında çıkan olumsuz haberlere yanıt vererek, Çanga'nın devlet ciddiyeti ve halkla kurduğu güçlü iletişimle takdir topladığını açıkladı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, Kaymakam Mert Çanga hakkında bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Başkan Karakaş, yaptığı yazılı açıklamada son günlerde Kaymakam Mert Çanga hakkında çıkan haberleri üzüntüyle takip ettiklerini belirterek, kamuoyunda oluşan yanlış algının bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu ifade etti.

Kaymakam Çanga'nın görev süresi boyunca devlet ciddiyeti, nezaket, adalet anlayışı ve kamu yararını önceleyen yaklaşımıyla takdir topladığını vurgulayan Karakaş, "Sayın Kaymakamımız göreve başladığı günden bu yana kısa süre içerisinde halkımızın gönlünde yer edinmiş, sahada aktif bir şekilde çalışarak devletimizin temsil sorumluluğunu en iyi biçimde yerine getirmiştir. İlçemizin her köşesinde vatandaşlarımızla iç içe olmuş, sorunları yerinde dinlemiş ve çözüm üretme noktasında samimi bir duruş sergilemiştir" dedi.

Kaymakam Çanga'nın görev bilinci, çalışkanlığı ve halkla kurduğu güçlü iletişim sayesinde Yenice'de takdir toplayan bir yönetim anlayışı ortaya koyduğunu kaydeden Karakaş, basında yer alan ve kamu vicdanını zedeleyebilecek nitelikteki haber ve yorumların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Başkan Karakaş, söz konusu haberlerin Kaymakam Çanga'nın karakteri, kişiliği ve devlet terbiyesi ile bağdaşmadığını ifade etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yerel

