Karabük Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği\'nin 7. Geleneksel Piknik Buluşması

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Karabük Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 7. Geleneksel Piknik Buluşması'nda Dadaşlar bir araya geldi.

Dernek Başkanı İbrahim Bedir, yüzyıllardır Anadolu'nun kültür ve medeniyetlerine ev sahipliği yapmış kadim Erzurum ilinin birer ferdi olarak kültür, gelenek ve görenekleri yaşatmak adına büyük bir sorumluluk içinde olduklarını söyledi.

Programa katılım sağlayanlara teşekkür eden Bedir, "Bartın Erzurumlular Dernek Başkanı Cemil Gedik, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ve tüm misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca il dışında olduğundan davetimize gönderdiği destek pankartı ile yanımızda olduğunu bildiren Belediye Başkanımız Özkan Çetinkaya'ya tüm Erzurumlular adına teşekkür ediyorum. Gönlümüzde Erzurum, sevdamız Karabük'te bizi güçlü kılan birlik ve beraberliğimizdir" dedi. - KARABÜK