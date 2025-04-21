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Karabük'te Mobil Trafik Eğitimi

Karabük\'te Mobil Trafik Eğitimi

Karabük'te ilkokul öğrencilerine mobil trafik eğitim tırında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

21.04.2025 14:05
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Türkiye genelinde çocuklarda trafik bilincini artırmak amacıyla Karabük'e getirilen mobil trafik eğitim tırında ilkokul öğrencilerine yönelik trafik eğitimi veriliyor.

Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu önünde konuşlandırılan Mobil Trafik Eğitim TIR'ında, Karabük'te öğrenim gören ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine hem teorik hem de uygulamalı trafik eğitimi veriliyor. Etkinlik çerçevesinde, öğrencilere trafik kuralları, trafik işaretleri, yaya geçidi kullanımı, emniyet kemeri takma alışkanlığı gibi temel trafik konuları, görsel materyaller eşliğinde anlatılıyor.

Eğitimlerde, çocukların aktif katılım sağlaması hedeflenerek çeşitli uygulamalı faaliyetler de yer aldı. Minyatür trafik parkurunda gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerle öğrenciler, öğrendikleri bilgileri birebir deneyimleme şansı bulurken eğitim sonunda öğrencilere trafik kurallarını pekiştirmeye yönelik çeşitli hediyeler de takdim edildi.

EGM Trafik Başkanlığı'nda görevli Polis Memuru Hakan Köroğlu, mobil trafik eğitim tırının anaokulu ve ilkokulu çağındaki çocukları güvenli trafiğe hazırlamak amacıyla 81 ili gezdiğini belirtti.

"81 ilimizin tamamında trafik parkı var" diyen Köroğlu, "Bu tırın çocuklar için özel bir anlamı var. Bugün burada geçirdikleri zaman hayatları boyunca unutamayacakları bir anıya dönüşüyor. Buna bağlı olarak da tırın içinde öğrendikleri kalıcı hale geliyor" ifadelerini kullandı.

Köroğlu, mobil eğitim tırının iki aşamasının bulunduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Tırın içindeki materyallerin desteğiyle çocuklara önce teorik eğitim veriyoruz. Ardından dışarıdaki bisikletlere alarak içeride öğrenmiş oldukları teorik bilgileri nasıl pratiğe dönüştürebileceklerini gösteriyoruz."

Mobil trafik eğitim tırının yarın Safranbolu ilçesindeki Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kompleksi önünde öğrencilere eğitim vereceği öğrenildi. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

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