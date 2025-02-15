Karabük'te "Protokol Kuralları Eğitimi" verildi - Son Dakika
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Karabük'te "Protokol Kuralları Eğitimi" verildi

Karabük\'te "Protokol Kuralları Eğitimi" verildi

Türkiye'de protokol eğitiminin uzman ismi Nihat Aytürk tarafından Karabük protokolüne ve kamu yöneticilerine "Kamusal Yaşamda Protokol ve Davranış Kuralları Semineri" verildi.

15.02.2025 15:43  Güncelleme: 15:49
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Türkiye'de protokol eğitiminin uzman ismi Nihat Aytürk tarafından Karabük protokolüne ve kamu yöneticilerine "Kamusal Yaşamda Protokol ve Davranış Kuralları Semineri" verildi.

Karabük Üniversitesi, kamusal yaşamda uyulması gereken protokol ve davranış kurallarına ışık tutan önemli bir eğitim seminerine ev sahipliği yaptı. Karabük Valiliği himayelerinde düzenlenen ve iki gün süren "Protokol Kuralları Eğitimi", uzman isim Nihat Aytürk tarafından verildi.

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerin ilk günündeki eğitime Karabük Valisi Mustafa Yavuz ve eşi Süreyya Yavuz, Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve eşi Derya Çetinkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman ve eşi Betül Akman, Karabük Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Aynur Çelik, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ve eşi Ebru Kırışık, vali yardımcıları, kaymakamlar, il müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile personel katıldı.

Seminerde, resmi toplantılardan törenlere, davetlerden yazışma kurallarına kadar protokolün çeşitli boyutları ele alındı. Nihat Aytürk, sadece resmi ortamlarda değil, günlük iş hayatında ve sosyal etkileşimlerde de protokol kurallarının önemini vurguladı. Nezaket ve görgü kuralları, hitap ve karşılama protokolleri gibi konularda katılımcılara önemli bilgiler sunuldu.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, seminer sonunda yaptığı konuşmasında ev sahipliğinden dolayı Karabük Üniversitesine ve etkinliğin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan Valilik proje ekibine teşekkür etti.

Seminerin ilk oturumu, Karabük Valisi Mustafa Yavuz ve Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın, Nihat Aytürk'e hediye ve çiçek takdimiyle sona erdi.

Karabük Üniversitesi Hamit Çepni Konferans Salonu'nda "Kamusal Yaşamda Protokol ve Davranış Kuralları" başlıklı seminerin ardından program tamamlandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karabük'te 'Protokol Kuralları Eğitimi' verildi - Son Dakika

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