Karabük Üni. Ar-Ge Projelerinde Öne Çıktı - Son Dakika
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Karabük Üni. Ar-Ge Projelerinde Öne Çıktı

Karabük Üni. Ar-Ge Projelerinde Öne Çıktı

Karabük Üniversitesi, YÖK raporunda en çok Ar-Ge projesi desteklenen ilk 20 üniversite arasında yer aldı.

14.10.2024 12:33
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan 'Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2024'te Karabük Üniversitesi, 'Ulusal Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Desteklenen Ar-Ge Projesi Sayısı' kategorisinde Türkiye genelinde en çok proje desteklenen ilk 20 üniversite arasında yer aldı.

Raporda, Türkiye'deki 201 üniversite, "eğitim ve öğretim", "araştırma-geliştirme", "proje ve yayın", "uluslararasılaşma", "sürdürülebilirlik" ve "topluma hizmet ve sosyal sorumluluk" başlıkları altında toplam 64 farklı göstergeyle değerlendirildi.

YÖKSİS veri tabanından ve kamu ile bağımsız kaynaklardan alınan verilerle hazırlanan bu rapor, üniversitelerin yükseköğretime yaptığı katkıları ve gelişimlerini objektif bir şekilde ortaya koyuyor.

"Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2024"e göre Karabük Üniversitesi, "Ulusal Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Desteklenen Ar-Ge Projesi Sayısı" kategorisinde Türkiye genelinde en çok proje desteklenen ilk 20 üniversite arasında yer almayı başardı.

Öte yandan KBÜ, istihdam edilen uluslararası doktoralı öğretim elemanı sayısının en yüksek olduğu üniversiteler, uluslararası öğrenci oranının en yüksek olduğu üniversiteler, uluslararası öğrenci sayısının en yüksek olduğu üniversiteler, uluslararası değişim programlarına katılan öğretim elemanı sayısının en yüksek olduğu üniversiteler ve iklim eylem endeksinde en başarılı üniversiteler arasında da yer aldı.

Karabük Üniversitesi'nin ulusal ve uluslararası düzeydeki akademik çalışmalarının kalitesini ve etkisini gösteren bu başarılar üniversitenin Ar-Ge faaliyetlerine verdiği önem, bilimsel katkıların artırılmasında önemli bir rol oynuyor. Ayrıca, uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı istihdamındaki başarıları, üniversitenin küresel eğitim ağındaki yerini de güçlendiriyor.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, "Raporda Karabük Üniversitesi'nin elde ettiği başarılar, akademik gelişim sürecinde olduğumuzun bir göstergesidir. Üniversitemiz, 'Ulusal Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Desteklenen Ar-Ge Projesi Sayısı' kategorisinde Türkiye genelinde en çok proje desteklenen ilk 20 üniversite arasında yer almıştır. Bu, bilimsel araştırmalarımıza ve geliştirme çalışmalarımıza olan bağlılığımızı pekiştirmektedir. Raporda, üniversitemiz yalnızca Ar-Ge alanında değil, aynı zamanda uluslararası işbirlikleri, öğretim elemanı istihdamı ve öğrenci çeşitliliği konularında da öne çıkmaktadır. İstihdam edilen uluslararası doktoralı öğretim elemanı sayısının en yüksek olduğu üniversiteler arasında yer almamız, akademik kadromuzun kalitesini ve çeşitliliğini artırma yönündeki çabalarımızın bir sonucudur. Ayrıca, uluslararası öğrenci oranı ve sayısının yüksekliği, üniversitemizin global eğitim ağı içindeki yerini güçlendirmektedir. Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar, iklim eylem endeksinde en başarılı üniversiteler arasında yer almamızı sağlamaktadır. Çevre dostu yaklaşımlarımız, hem eğitimde hem de araştırmada sürdürülebilirlik bilincinin artırılması için büyük önem taşımaktadır. Karabük Üniversitesi olarak, bu başarılar yalnızca bir başlangıçtır. Eğitim ve araştırma alanındaki hedeflerimize ulaşma yolunda daha fazla katkı sağlamak ve topluma fayda üretmek için kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karabük Üni. Ar-Ge Projelerinde Öne Çıktı - Son Dakika

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