Karabük Üniversitesi İlerlemesini Değerlendirdi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Senatosu Mayıs ayı toplantısı, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında Senato Toplantı Odası'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Genel Sekreter Lütfü Köm ile senato üyeleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, üniversitenin bilimsel, akademik ve kurumsal alanlarda gösterdiği gelişmelere dikkat çekti.

Kırışık, Karabük Üniversitesinin başarı grafiğinin her geçen gün yükseldiğini belirterek, "Üniversite olarak son dönemde bilimsel ve akademik alanda önemli atılımlar gerçekleştirdik. Artık Karabük Üniversitesi sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası platformlarda da adından söz ettiren, dereceler elde eden bir kurum haline geldi" ifadelerini kullandı.

Rektör Kırışık, konuşmasının devamında üniversitenin bilimsel üretim konusunda önemli bir ivme yakaladığını vurgulayarak, "Türkiye birinciliklerinin yanı sıra, dünya çapında ödüller, dereceler ve akademik sıralamalar elde ediyoruz. Bu gelişmeler, üniversitemizin bilimsel ve akademik kapasitesinin ne denli güçlendiğini açıkça ortaya koyuyor. Araştırma, yayın ve proje üretimi noktasında ciddi bir yükseliş içindeyiz. Bu ivmeyi sürdürebilmek için tüm paydaşlarımızla birlikte daha fazla çalışmalı, bilimsel üretimi destekleyen ortamı daha da güçlendirmeliyiz" dedi.

Toplantıda, Karabük Üniversitesinin TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B öğrenci projeleri destek programlarında gösterdiği başarı da gündeme geldi.

Başvuru sayısında yüzde 171,8, kabul sayısında ise yüzde 162,2 oranında artış kaydeden üniversite, bu alanda Türkiye genelinde öne çıkan kurumlar arasında yer aldı. Özellikle Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün TÜBİTAK 2209-A programında Türkiye ikincisi olması dikkat çekti.

Toplantıda, üniversitenin uluslararası indeksli akademik yayın sayısında kaydedilen rekor artış da değerlendirildi.

Elde edilen bu artışın, Karabük Üniversitesinin akademik görünürlüğüne ve küresel etkisine olumlu katkı sunduğu belirtildi.

Sosyalfest çerçevesinde diğer üniversitelerle yapılan akademik iş birlikleri, Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Seçgin'in anatomi alanında elde ettiği Türkiye birinciliği ve İnşaat Mühendisliği öğrencisi Tolga Keskin'in çevreci projesiyle Ulaştırma Bakanlığı AR-GE Ödülleri'nde Türkiye üçüncüsü olması toplantıda gündeme gelen diğer önemli konular arasında yer aldı.

Ayrıca EURIE 2025 bünyesinde yürütülen uluslararası temasların da üniversite vizyonuna katkı sunduğu belirtildi.

Toplantının sonunda, elde edilen başarıların sürdürülebilir hale getirilmesi, yeni projelerin teşvik edilmesi ve üniversitenin bilimsel vizyonuna katkı sunacak çalışmaların planlanması adına senato üyeleriyle istişarelerde bulunuldu. - KARABÜK