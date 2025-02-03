Karabük Üniversitesi'nden Afet Gönüllüleri - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi'nden Afet Gönüllüleri

Karabük Üniversitesi\'nden Afet Gönüllüleri

Karabük Üniversitesi'nden 30 kişilik ekip, AFAD ile iş birliği yaparak afetlerde etkin rol alacak.

03.02.2025 12:14
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Karabük Üniversitesi akademisyenleri ve teknik personelden oluşan 30 kişilik ekip, AFAD ile afetlerde etkin rol alacak.

Karabük Üniversitesinin afet gönüllüleri, 6 Şubat depremlerinin ardından sahada edindikleri deneyimleri kalıcı hale getirmek için harekete geçti. Afetlerde AFAD ile etkin rol almak isteyen ekip, akredite bir ekip olma yolunda ilerliyor.

AFAD ile yapılan iş birliğiyle saha eğitimlerini tamamlayan ekip, enkazda arama kurtarma eğitimini de başarıyla bitirdi.

Arama kurtarma faaliyetlerinde kesici-ayırıcı cihazlar ve termal kameralar gibi ekipmanları da kullanabilmelerine yönelik ekipler tam donanımlı hale gelmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kasım Yılmaz, ekibin 6 Şubat depremlerinin ardından oluşturulduğunu belirterek, "Üniversitemizde akademisyen ve teknik personelden oluşan bir ekip kurduk. Deprem sırasında Kahramanmaraş bölgesinde görev aldık. Tecrübelerimizi kalıcı hale getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Akredite bir ekip olmayı hedeflediklerini ifade eden Yılmaz, "Başlangıç seviyesinde akredite bir ekip olmak istiyoruz. Bunun için eğitimlerimizin yanı sıra gerekli ekipmanları da temin etmeliyiz. Akredite olmasak bile 30 kişilik ekibimizle afet durumunda organize ve hızlı hareket edebilmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu - KARABÜK

Kaynak: İHA

Eğitim, Yerel, Yaşam, AFAD, Son Dakika

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