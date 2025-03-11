Karabük Üniversitesi'nden İddialara Cevap - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi'nden İddialara Cevap

Karabük Üniversitesi\'nden İddialara Cevap

Karabük Üniversitesi, asılsız iddiaların karalama kampanyası olduğunu duyurdu ve hukuki süreç başlatacak.

11.03.2025 13:14
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Karabük Üniversitesi, son günlerde ortaya atılan iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

Üniversite, söz konusu iddiaların gerçek dışı, mesnetsiz ve kasıtlı olduğunu belirterek, kurumun ve Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın itibarını hedef alan bir karalama kampanyası yürütüldüğünü ifade etti.

Yapılan açıklamada, "Karabük Üniversitesi, 'Bilim Merkezli ve Öğrenci Dostu Üniversite' ilkesiyle akademik başarı ve toplumsal katkı sağlamakta ve bu anlamda tarihinin en başarılı dönemini geçirmektedir. Üniversitemiz, şehirdeki resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde birçok faydalı projeye imza atmaktadır," denildi.

Açıklamanın devamında, bazı kötü niyetli çevrelerin, üniversite ve rektör hakkında gerçeği yansıtmayan, yalan ve çarpıtmalara dayalı iddialarda bulunduğu vurgulanarak. "Bu tür dezenformasyon haberleri, kamuoyunu yanıltmak ve üniversitemizin kurumsal itibarını zedelemek amacıyla ortaya atılmaktadır. Bu asılsız iddialar, sağduyulu halkımız tarafından asla kabul görmemektedir." ifadelerine yer verildi.

Karabük Üniversitesi, akademik kadro alımlarının tamamen liyakat ve objektif değerlendirme kriterlerine dayandığını belirterek, son dönemde adı geçen akademisyenin atanma sürecinin de bu kurallara uygun şekilde yapıldığını açıkladı. Ayrıca, üniversite tarafından düzenlenen Sosyalfest'in de şeffaf, denetlenebilir ve yasal çerçevede Sayıştay denetimine tabi olarak gerçekleştirildiği, bu festivale yönelik bağış iddialarının asılsız olduğu ifade edildi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık hakkında öne sürülen maaş ve mal varlığına dair iddiaların da yalan olduğu, söz konusu iddiaların iftira ve spekülasyondan ibaret olduğu belirtildi. Açıklamada, "Rektörümüzün şahsına ve mal varlığına dair iddialar asılsız olup, 10-15 milyon TL değerinde bir konutu da yoktur. İddialar iftiradan ve spekülasyondan ibaret olup, kişisel haklara saldırı niteliğindedir. Faillerin hak ettikleri müeyyidelere çarptırılmaları için geniş bir hukuki bir süreç başlayacaktır" denildi.

Karabük Üniversitesi'nin, azim ve kararlılıkla devletine ve milletine hizmet etmeye devam edeceğini dile getiren açıklamada, başarılarını gölgelemeye çalışan çevrelerin asılsız haberler ve dezenformasyon yoluyla algı operasyonu yürüttüğünü ifade etti. Üniversite, bu tür kasıtlı ve yalan haberleri yayan kişi ve kuruluşlar hakkında tüm bilgi, belge ve yasal delillerle adli yargı organlarına başvurulacağını ve hukuki hakların sonuna kadar kullanılacağını duyurdu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Fatih Kırışık, Politika, Rektör, Eğitim, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabük Üniversitesi'nden İddialara Cevap - Son Dakika

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