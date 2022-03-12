Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ukraynalı Biletska: "Biz savaşı durdurmak istiyoruz" - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ukraynalı Biletska: "Biz savaşı durdurmak istiyoruz"

12.03.2022 00:58
Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ukraynalı Biletska: "Biz savaşı durdurmak istiyoruz"

Karabük Üniversitesi'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Ukraynalı Yuliya Biletska, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılar ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Karabük Üniversitesi'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Ukraynalı Yuliya Biletska, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılar ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Aynı zamanda Ukraynalılar Derneği Başkanı da olan Yuliya Biletska, Rusya'nın uluslararası hukuka aykırı davrandığını ve savaş suçu islediğini belirterek, "Bu gerçek ve acı bir savaştır. Çok barışçıl bir ülkeye karşı açılan bir savaş. Önemli olan sadece askeri bir müdahaleden bahsetmiyoruz. Dün, kadın doğum hastanesini bombaladılar" dedi.

"Bu alarm çalınca sanki onların yaşadığı gibi bir şey yaşıyorum"

Ukrayna'daki vatandaşların saldırı anlarında ne zaman sığınaklara gitmelerini belirleyen programı telefonuna yüklediğini kaydeden Biletska, "Benim telefonumda bir program var. O program ne zaman bir sığınağa gitmeyi belirleyen bir alarm. Her seferinde bu alarm çalınca sanki onların yaşadığı gibi bir şey yaşıyorum. Çünkü sığınağa gitmek gerekiyor bombalar düşeceği için. Gün içerisinde bu alarm o kadar çok çalıyor ki artık insanlar sürekli sığınaklarda. 21. yüzyılda böyle bir şey olacağı kimsenin aklına gelmezdi. Dünya sadece arkamızda olduğunu söylüyor ama bunu durduracak bir girişim yok" ifadelerine yer verdi.

"Biz savaşı durdurmak istiyoruz"

Savaşı başlatanın Rusya olduğu aktaran Biletska, şunları söyledi: "Ukrayna kendi toprağını, halkını savunuyor. Kendi egemenliğini savunmaya çalışıyor. Elbette biz devlet olarak bu savaşı durdurmak istiyoruz. Putin bunu istemiyor. Onun istediği gibi olursa ancak durdurmayı kabul ediyor".

"Türk halkından büyük destek gördük"

Ukraynalılar Derneği Başkanı olan Biletska, Ukrayna Büyükelçiliği ile insani yardımlar toplamaya başladıklarını anlatarak, "Aslında Türk halkından çok büyük destek gördük. Türk halkına teşekkür ediyorum. Halen gelen yardımlar var. Savaş sırasında oradaki mağdur insanlar a yardım etmek, bir şey göndermek çok önemli. Buraya mülteciler de gelmeye başladı. Türkiye'de 20 binin üzerinde olduğu söyleniyor. Ankara sınıra uzak bir şehir olmasına rağmen çok fazla kişi olduğunu gördük. Türkiye'de resmi bir statü olmadığı için herhangi bir ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Biz bunu dernek olarak gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Onları geçici olarak yerleştirmeye çalışıyoruz" dedi. - KARABÜK

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Öğretim Üyesi, Karabük, Ukrayna, Rusya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ukraynalı Biletska: 'Biz savaşı durdurmak istiyoruz' - Son Dakika


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