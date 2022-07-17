Karaburun'da Çifte Açılış - Son Dakika
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Karaburun'da Çifte Açılış

17.07.2022 10:40
Karaburun'da Çifte Açılış

İzmir Karaburun Belediyesi, Mordoğan mahallesinde, mavi bayrak kazandırılan Ardıç Plajı ile Eğlenhoca köyünde yapımı tamamlanan meydan, Atatürk büstü, yerel ürünler pazarı ile sosyal tesisi kapsayan proje için açılış töreni düzenleyecek.

İzmir Karaburun Belediyesi, Mordoğan mahallesinde, mavi bayrak kazandırılan Ardıç Plajı ile Eğlenhoca köyünde yapımı tamamlanan meydan, Atatürk büstü, yerel ürünler pazarı ile sosyal tesisi kapsayan proje için açılış töreni düzenleyecek.

İzmir'in gözde turizm merkezlerinden Karaburun ilçesi, 19 Temmuz Salı günü iki açılışa ev sahipliği yapacak. Mordoğan mahallesindeki mavi bayrak kazanan Ardıç Plajı'nın yanı sıra Eğlenhoca köyünde yapımı tamamlanan tesislerin açılışı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katılımı ile yapılacak.

"60 MİLYON TL HARCANDI"

Ardıç Plajı'na mavi bayrak kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, belediyeye ait Mimasbel şirketi tarafından yenilenen ve işletilen plaj tesisleri ile vatandaşlara ucuz ve kaliteli hizmeti verdiklerini söyledi. Kuyucak, Bodrum ve İncirlikoy plajlarının mavi bayraklarını koruduklarını, Mordoğan'ın altyapı sorununun çözülmesi ile birlikte Ardıç'ın da Mavi Bayrak'a kavuştuğunu kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

"İZSU Genel Müdürlüğü tarafından 60 milyon TL'nin üzerinde yatırımla tamamlanan İleri Biyolojik Arıtma Tesisi ile birlikte plajdaki su kalitesinin iyileşmesi, Ardıç plajımıza mavi bayrak getirdi. Plajımız, İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte hazırladığımız engelsiz plaj iniş ve yürüyüş rampası ile tam bir tesis haline geldi. Bu yatırımların altında imzası olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'e hemşerilerim adına şükranlarımı sunuyorum."

EĞLENHOCA'YA YAKIŞAN MEYDAN

Eğlenhoca Köy Meydanı Projesi hakkında da bilgi veren Başkan Erdoğan, 2019 yerel seçimleri öncesinde vaat ettikleri projelerden birini daha yerine getirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti. AKP Karaburun İlçe Başkanı Adem Avcı'nın asılsız şikayetleri sonucunda projede iki yıllık bir gecikme yaşadıklarını öne süren Erdoğan, Efes-Mimas Kültür Rotası içinde yer alan Eğlenhoca köyünün yeni meydanı ile birlikte tam bir cazibe merkezi olacağını söyledi. İlkay Girgin Erdoğan, şunları kaydetti:

"400 yıldan fazla süredir yerleşime açık olan Eğlenhoca köyümüzün eski meydanı hırpani görüntüsü ile bize hiç yakışmıyordu. Alanın bir bölümü kontrolsüz şekilde otopark olarak kullanılıyor, Atatürk'ümüzün büstü araçların arasında bulunuyordu. Proje kapsamında köy kadınlarımızın el emeği ile ürettikleri ürünleri satabilecekleri yerel ürünler pazarı ve yine kadınlarımız için inşa ettiğimiz üretim binası ile ilçemize değer yaratacak bir işi tamamlamış oluyoruz. Hem Eğlenhoca köyümüz hem de misafirlerimiz yeni meydanımızı güle güle kullansınlar."

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Kaynak: ANKA

Karaburun, Mordoğan, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karaburun'da Çifte Açılış - Son Dakika

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