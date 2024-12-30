Karacabey Belediye Başkanı\'ndan Yeni Yıl Mesajı

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Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, yeni yıl ile ilgili yaptığı açıklamada: "Değerli hemşehrilerim, 2024 yılında sizlerin teveccühü ile Karacabey'de yeni bir döneme başladık. ve bununla birlikte göreve geldiğimiz ilk günden itibaren daha yaşanılabilir, hak ettiği değeri alan ve gören, kalıcı ve yapıcı hizmet için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu süreçte sizlerden aldığımız güçle 2025 yılında da aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Eğitimden çevreye, turizmden spora birçok alanda yeni projelerimizi hayata geçirerek, Karacabey'i daha güçlü bir geleceğe hazırlayacağız. Hedefimiz, ilçemizin her alanda örnek bir şehir haline gelmesini sağlamaktır. Tüm hemşehrilerimin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum.

2025 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Birlik ve beraberliğimizin daim olduğu, sevgi ve kardeşlik bağlarımızın daha da güçlendiği bir yıl olmasını diliyorum" dedi. - BURSA