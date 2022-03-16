Karacabey'de halk günü buluşmalarına ilgi yoğun - Son Dakika
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Karacabey'de halk günü buluşmalarına ilgi yoğun

16.03.2022 09:37
Karacabey'de halk günü buluşmalarına ilgi yoğun

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, halk günü buluşmalarıyla vatandaşları makamında ağırlayarak şikayet ve talepleri dinliyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, halk günü buluşmalarıyla vatandaşları makamında ağırlayarak şikayet ve talepleri dinliyor.

İlçe halkıyla birebir ve yerinde çözüm maksadıyla organize edilen buluşmada, ilgili daire ve kurum müdürleri de hazır bulunuyor. Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçe halkıyla sağlıklı ve yerinde çözüm maksadıyla sürdürdüğü istişare kültürünü her fırsatta yaşatıyor. Pandemi sürecinin başlangıcında ara verilen ve kısa süre önce yeniden başlayan Halk Günü buluşmaları, vatandaşların da yoğun ilgisiyle devam ediyor.

İlçenin merkez ve kırsalı kapsayarak her yönüyle gelişimi adına yoğun gayret gösterdiklerini belirten Başkan Özkan, ortak akıl çizgisiyle hareket etmenin önemine değindi. Başkan Özkan, "Vatandaşlarımızla yüz yüze gerçekleşen bu buluşmalar, talep ve önerilerini daha iyi anlamamıza vesile oluyor. Etkinliğimize vatandaşlarımızın da yoğun ilgisi var. ve direkt çözümcül bir ortamda taleplerini ilettikleri için onlar da memnun ayrılıyor. Bizler de gerçekleştirdiğimiz buluşmalarımızda daire müdürlerimizle birlikte hazır bulunuyoruz. Eğer ziyarette bir şikayet ve öneri varsa, bunu o sırada ilgili müdürümüzü de dahil ederek konuşuyor ve sonuçlandırıyoruz. Vatandaşlarımızın her zaman yanında olmak için ve onlara ulaşmak için yoğun gayret gösteriyoruz" dedi. - BURSA

Karacabey'de halk günü buluşmalarına ilgi yoğun
Karacabey'de halk günü buluşmalarına ilgi yoğun
Karacabey'de halk günü buluşmalarına ilgi yoğun

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Ali Özkan, Karacabey, Hisarcık, Pandemi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karacabey'de halk günü buluşmalarına ilgi yoğun - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karacabey'de halk günü buluşmalarına ilgi yoğun - Son Dakika
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