Karacabey'de ulaşıma engel olan yapı ortadan kaldırıldı - Son Dakika
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Karacabey'de ulaşıma engel olan yapı ortadan kaldırıldı

06.04.2022 10:23

Karacabey'de ulaşıma engel olan yapı ortadan kaldırıldıBURSA Karacabey Sırabademler Mahallesi'nde bir kısmı yola taşan ve yıllardır o yolu kullananlar için engel teşkil eden yapı, Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince önceki gün yıkıldı.

Karacabey'de ulaşıma engel olan yapı ortadan kaldırıldı

BURSA Karacabey Sırabademler Mahallesi'nde bir kısmı yola taşan ve yıllardır o yolu kullananlar için engel teşkil eden yapı, Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince önceki gün yıkıldı.

Karacabey, 'Daha yaşanabilir bir Karacabey' hedefiyle, Karacabey'in dört bir yanında hem yaparak hem de yıkarak çalışmalar sürüyor. Karacabey Sırabademler Mahallesi, Şükrü Keskin Sokak'ta yer alan ve bulunduğu konum itibariyle yola taşarak yolun daralmasına sebep olan yapı, önceki gün Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediyesi ekipleriyle birlikte yıkıldı. 1975 yılında yapıldığı belirtilen yapı yıllarca ulaşıma engel teşkil etmiş ve sıkça şikayet konusu olmuştu. Tüm bunların sonunda, 494 metrekarelik 2 katlı binanın kamulaştırması Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Bu çerçevede Karacabey Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri binanın yıkılarak ortadan kaldırılmasını sağladı.

Yıkıma katılan Belediye Başkanı Ali Özkan, "Kentimizi bazen yaparak, bazen yıkarak güzelleştirmek gerekiyor. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın yıllardan beri bize ilettikleri ve çözüm bekledikleri bir sorundu. Bir kısmı yola taşan bina sebebiyle ulaşım akıbete uğradı, onun oradan kaldırılması gerekiyordu. Büyükşehir Belediyemize yaptığımız müracaat neticesinde burası için kamulaştırma kararıyla birlikte bedelleri ödendi ve ekipler tarafından yıkım faaliyeti yapıldı. Ben bu katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür ederim. Karacabey'i daha da güzelleştirmek için yorulmak yok yola devam" dedi.

Karacabey'de ulaşıma engel olan yapı ortadan kaldırıldı
Karacabey'de ulaşıma engel olan yapı ortadan kaldırıldı
Karacabey'de ulaşıma engel olan yapı ortadan kaldırıldı

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Karacabey Belediyesi, Karacabey, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karacabey'de ulaşıma engel olan yapı ortadan kaldırıldı - Son Dakika


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