Karacabey ve Mustafakemalpaşa'da su kesintisi - Son Dakika
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Karacabey ve Mustafakemalpaşa'da su kesintisi

05.05.2022 15:38
Karacabey ve Mustafakemalpaşa'da su kesintisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Karacabey ve Mustafakemalpaşa'nın bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Karacabey ve Mustafakemalpaşa'nın bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle; "BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Karacabey ilçesi, Emirsultan Mahallesi, Adliye Caddesi, Gazi Mahallesi, Bağlar Caddesi, 208. Sokak, 153. Sokak, 96. Sokak, Şükrü Keskin Sokak, Kemal Çeltik Sokak ve 238. Sokak, Esentepe Mahallesi 314. Sokak ve civarında, 07.05.2022 - 07.06.2022 tarihleri arasında, 10: 00-18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

Yine Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Mustafakemalpaşa İlçesi Hamidiye Mahallesi, Yalıntaş Caddesi, 11. Sokak ve civarında, 07.05.2022 - 07.06.2022 tarihleri arasında, 10: 00-18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak" - BURSA

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Karacabey, Gazi, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karacabey ve Mustafakemalpaşa'da su kesintisi - Son Dakika


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