Karacasu\'da Başkomiserliğe Terfi Eden Mustafa Kulaksız\'a Yeni Rütbesi Takıldı

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Karacasu'da başkomiserliğe terfi eden Mustafa Kulaksız'a yeni rütbesi, kaymakamlık makamında düzenlenen törenle Kaymakam Mehmet Gündoğdu tarafından takıldı.

Karacasu İlçe Emniyet Amirliği'nde İlçe Emniyet Amir V. olarak görev yapan Komiser Mustafa Kulaksız, bir üst rütbe olan başkomiser rütbesine terfi etti. Kaymakamlık makamında düzenlenen tören ile Kulaksız'a yeni rütbesi İlçe Kaymakamı Mehmet Gündoğdu tarafından takıldı. Kaymakam Gündoğdu, Komiser Mustafa Kulaksız'ı tebrik ederek yeni rütbesinin hayırlı olmasını dileyip başarılarının devamını temenni etti. Başkomiser Mustafa Kulaksız da bu terfi ile birlikte görevine daha büyük bir sorumluluk ve kararlılıkla devam edeceğini kaydederek ilçenin huzur ve güvenliği için çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti. - AYDIN