Karakoçan'da 192 Öğrenci Okula Gidemiyor

Yerel

Serra Taylan

(ELAZIĞ) - Yeniden Refah Partisi Karakoçan İlçe Başkanı Mehmet Karaboğa, ilçe ve köylerinde bazı öğrencinin ulaşım sıkıntısı nedeni ile okullara gidemediğini söyledi. Öğrenci velileri ile görüştüğünü ifade eden Karaboğa, çözüm üretilemeyişini tasarruf tedbirlerinin yanlış uygulanmasına bağladı. Karaboğa, "Bilgi için Karakoçan Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dilekçe verdik. Gelen listeye baktığımızda vahim bir tabloyla karşılaştık. 2024 eğitim yılında 192 öğrencimizin okula gidemediklerini öğrendik" dedi.

Yeniden Refah Partisi Karakoçan İlçe Başkanı Mehmet Karaboğa, öğrencilerin ulaşım sıkıntısı nedeni ile okula gidemediklerini söyledi. Bu sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini ifade eden Karaboğa, MEB'in tasarruf tedbirleri yönetmeliğine aykırı bir uygulama olduğu belirterek bu durumun öğrencilerin eğitim haklarını ihlal ettiğini söyledi. Karaboğa çözüm için çağrıda bulundu ve şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencilerimizin, eğitim hayatını olumsuz etkileyen önemli bir sorunu gündemimize taşıyacağız. Öğrenci velileri bizi ziyarette bulundular, ziyaretleri esnasında, öğrenci servislerin kaldırıldığını, bu sebepten ötürü öğrencilerin okula gidemediklerini, bazı velilerin de çocuklarını okula göndermediklerini, şoförlerinde bu olumsuz tablodan, finansal anlamda etkilendiğini söylediler. Yaşanılan mağduriyetin sonlanması için gerekli mercilere başvurduklarını ve bunun sonucunda çözüm bulamadıklarını söylediler. Bizler, YRP ilçe başkanlığı olarak, acilen tüm birim başkanlarımızı topladık, öncelikle sorunun ne olduğunu, neden yapıldığını ve çözüme katkı sağlamak için, çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz.

192 öğrenci servisten faydalanamadığı için okula gidememiştir

Karakoçan Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, bilgi edinmek adına, dilekçemizi gönderdik. Dilekçemizde; 2023 ve 2024 eğitim yılında kaç öğrenci olduklarını, kaç öğrencinin yurtta kaldığını, kaç öğrencinin servisten faydalandığına dair detaylı bir liste talebinde bulunduk. Bize yazılan resmi cevap liste elimize ulaştı. Ancak listeye baktığımızda, vahim bir tabloyla karşılaştık. 2024 eğitim yılında 192 öğrencimizin okula gidemediklerini öğrendik. Geçen sene 855 öğrenci servis hizmetinden faydalanırken bu sene 311 öğrencinin, servis hizmetlerinden faydalandığını görüyoruz ve 544 öğrencimizin de mağdur edildiğini öğreniyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın tasarruf tedbirleriyle alakalı çıkarmış olduğu yasayı inceledik, inceleme sonucunda, yanlış bir uygulamanın ilçemizde yapıldığını gördük.

'Yeni çıkan yönetmeliğe neden aykırı davranıldığını öğrenmek istiyoruz

Yeni çıkan yönetmeliğe göre 30 km ve üzerinde bulunan öğrenciler, pansiyon hizmetini alacak, 30 km altında bulunan öğrencilerde, servis hizmetinden faydalanacaktır. Yeni yönetmelik, net ve anlaşılır bir şekilde yazılmışken, yeni çıkan yönetmeliğe neden aykırı davranıldığını öğrenmek istiyoruz. Bu durum, sadece bir ulaşım sorunu değil aynı zamanda, çocuklarımızın eğitim haklarının, ihlali anlamına gelmektedir. Biz Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz, bu sürecin hızlı bir şekilde atlatabilmek için tasarruf tedbirlerinin alınmasını olumlu karşılıyoruz, Ancak ülkemizin bekasını ilgilendiren kurumlarda tasarruf tedbirleri olamaz, olmamalıdır. Bizler, YRP ilçe Başkanlığı olarak, her platformda sorunu dile getirmeyi çalışacağız. Geleceğimizin mimarı olan gençlerimizin, eğitim hayatlarında dönmeleri için yetkililerden acilen çözüm bekliyoruz."