Yerel

Karakoçan'da domuz sürüsü araziye daldı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde domuz sürüsünün araziye dalma anları kameraya yansıdı.

Karakoçan ilçesi Sağın köyünde yiyecek arayan domuz sürüsü, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kısa bir süre arazide yiyecek arayan domuz sürüsü daha sonra gözden kayboldu. Son dönemlerde, özellikle yaban domuzları başta olmak üzere birçok yaban hayvanı, doğal ortamlarında yiyecek bulamadıkları için kent merkezlerine kadar iniyor.