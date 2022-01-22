Üye Girişi
Karakolda imza atıp, hırsızlığa gittiler - Son Dakika

Karakolda imza atıp, hırsızlığa gittiler

22.01.2022 17:40

Karakolda imza atıp, hırsızlığa gittiler 75 bin liralık panel çalan 4 şüphelinin, denetim imzalarını atıp 1 saat sonra hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı Denizli'nin Bozkurt ilçesinde bir evden 75 bin lira değerinde güneş paneli çalan dört şüpheli, JASAT'ın kaldıkları apartlara düzenlediği...

Karakolda imza atıp, hırsızlığa gittiler

75 bin liralık panel çalan 4 şüphelinin, denetim imzalarını atıp 1 saat sonra hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı

DENİZLİ - Denizli'nin Bozkurt ilçesinde bir evden 75 bin lira değerinde güneş paneli çalan dört şüpheli, JASAT'ın kaldıkları apartlara düzenlediği şafak operasyonu ile yakalandı. Adli kontrolle cezaevinden çıkan şüphelilerin, hırsızlıktan 1 saat önce karakola gelip imza attıklarını belirleyen jandarma ekipleri şok oldu.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde bir evde meydana gelen 75 bin liralık güneş paneli hırsızlığı olayı faillerinin yakalanması için Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından çalışma başlatıldı. JASAT tarafından gerçekleştirilen kapsamlı ve titiz çalışmada, bölgedeki birçok güvenlik kamerasının kaydı didik didik incelendi. Saatler süren çalışma sonucu dört şüphelinin kimliklerini tespit eden JASAT, karşılaştığı manzara karşısında büyük şok yaşadı. Hırsızlık olayına karışan şüphelilerin daha önce çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları, cezaevinden adli kontrolle serbest bırakıldıkları ve jandarma karakolunda denetim imzasını attıktan 1 saat sonra gidip yeni hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri anlaşıldı.

Çaldıkları güneş panellerini Sarayköy ilçesinde bir hurdacıya sattıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için JASAT, Bozkurt ve Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla şafak operasyonu düzenlendi. Pamukkale ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde bulunan 4 ayrı apart ve Sarayköy'deki bir eve düzenlenen eş zamanlı operasyonla 5 şüpheli gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere karakola götürülen şüphelilerden 33 yaşındaki Tolga A'nın 27, 28 yaşındaki Kaan Süleyman E'nin 3, 27 yaşındaki Bilal A'nın 23, 32 yaşındaki Ünal K'nın ise 30 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Çalınan güneş panelleri, Sarayköy'de bulundukları adresten alınarak sahibine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Daha önceden suç kaydı olmayan ve çalıntı panelleri satın aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Süleyman A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Karakolda imza atıp, hırsızlığa gittiler
Karakolda imza atıp, hırsızlığa gittiler
Karakolda imza atıp, hırsızlığa gittiler

YORUMLAR
500

Hırsızlık, Denizli, Bozkurt, JASAT, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karakolda imza atıp, hırsızlığa gittiler - Son Dakika


Erdoğan sinyalini vermişti! Temel gıda fiyatlarını düşürecek KDV düzenlemesinde sona doğru geliniyor Erdoğan sinyalini vermişti! Temel gıda fiyatlarını düşürecek KDV düzenlemesinde sona doğru geliniyor         
17:34
Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu         
16:38
Düzce'nin kırsal alanlarında yaşayacak üniversite öğrencilerine 100 bin lira hibe verilecek Düzce'nin kırsal alanlarında yaşayacak üniversite öğrencilerine 100 bin lira hibe verilecek         
16:28
Kanarya'nın zor sınavı! Fenerbahçe'den Sivasspor'a karşı sürpriz ilk 11 Kanarya'nın zor sınavı! Fenerbahçe'den Sivasspor'a karşı sürpriz ilk 11         
15:54
Gazeteci Sedef Kabaş'a ters kelepçe! Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla gözaltına alınmıştı Gazeteci Sedef Kabaş'a ters kelepçe! Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla gözaltına alınmıştı         
15:21
Cinayet günü Esra'nın numarasını rehberinden silmiş! Katil zanlısı Ümitcan Uygun müebbet hapisle yargılanıyor Cinayet günü Esra'nın numarasını rehberinden silmiş! Katil zanlısı Ümitcan Uygun müebbet hapisle yargılanıyor         
14:26
Katilleriyle aynı sofrada yemek yedi! Sonra da onların kurşunlarının hedefi oldu! İşte o sofranın fotoğrafları Katilleriyle aynı sofrada yemek yedi! Sonra da onların kurşunlarının hedefi oldu! İşte o sofranın fotoğrafları         
13:37
Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez! Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez!         
11:57
Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak         
11:33
Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi         
10:53
O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı... O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı...         
10:41
Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı         
08:04
O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı         
08:03
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum         
20:13
Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı         
19:11
Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı         
19:10
Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar         
18:06

Son Dakika Haberleri
17:33 Erdoğan sinyalini vermişti! Temel gıda fiyatlarını düşürecek KDV düzenlemesinde sona doğru geliniyor
17:32 Alacak verecek tartışması kanlı bitti! Biri bıçakladı, diğeri tabancasını çekip vurdu
17:23 Eltisi iki çocuğunu kuyuya atmıştı, şimdi de kocası tarafından katledildi!
16:58 Korkunç kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan adam tırın altında kaldı
16:36 İstenmeyen gelin ilan edilmişti! Hadise, müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi
16:35 Ucuz atlattılar! Malatya-Beşiktaş maçında büyük tehlike
16:26 AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor
15:53 Kanarya'nın zor sınavı! Fenerbahçe'den Sivasspor'a karşı sürpriz ilk 11
15:46 Çaldıkları paralarla eğlence mekanına gidip alkol banyosu yapmışlardı! O gençlerden biri cezaevinde intihar etti
15:28 Kara Kartal 3 puanı kaçırdı! Beşiktaş, Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2022 17:47:19. #1.11#
SON DAKİKA: Karakolda imza atıp, hırsızlığa gittiler - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement