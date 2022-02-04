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Karalar'dan ABD Büyükelçisine Adana kebap - Son Dakika

Karalar'dan ABD Büyükelçisine Adana kebap

04.02.2022 08:15
Karalar'dan ABD Büyükelçisine Adana kebap

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti. Karalar, büyükelçi ve eşine Adana kebap ikram etti.

Yeni göreve başlayan ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ardından Adana'nın CHP'li Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı da ziyaret etti.

Eşi Cherly Flake ile birlikte Başkan Karalar ve eşi Nuray Karalar'ı ziyaret eden Jeff Flake, kentle ilgili bilgi aldı.

Başkan Zeydan Karalar ve eşi Nuray Karalar, büyükelçi ve eşine Adana kebabı ikram etti. Ziyaret Seyhan Baraj Gölü manzarasında çekilen fotoğrafla son buldu.

Başkan Karalar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Ülkemizdeki görevine yeni başlayan ve Adanamızı ziyarete gelen ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ve eşi Cherly Flake'i sevgili eşim Nuray Hanım ile ağırladık" dedi. - ADANA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karalar'dan ABD Büyükelçisine Adana kebap - Son Dakika


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