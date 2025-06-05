Karaman\'da şehitlik ziyareti

Karaman'da Kurban Bayramı öncesi Garnizon Şehitliği ile Polis Şehitliği ziyaret edildi.

Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında bulunan şehitliklerde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Okunan duanın ardından protokol üyeleri şehit mezarlarına su dökerek karanfil bıraktıktan sonra şehit aileleriyle bir süre sohbet etti. Şehitlik ziyaretine, Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, KMÜ Rektörü Prof. Mehmet Gavgalı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, şehit aileleri, siyasi parti il temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - KARAMAN