Karantinadaki Şanghay'da ihtiyaç malzemelerinin tedarikinde sıkıntı yaşanıyor - Son Dakika
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Karantinadaki Şanghay'da ihtiyaç malzemelerinin tedarikinde sıkıntı yaşanıyor

13.04.2022 00:58
Karantinadaki Şanghay'da ihtiyaç malzemelerinin tedarikinde sıkıntı yaşanıyor

Çin'in Şanghay kentinin artan korona virüs vakaları üzerine karantinaya alınmasının ardından gıda, ilaç ve temel ihtiyaç malzemelerinin tedarikinde sıkıntı yaşanmasıyla yetkililer harekete geçti.

Çin'in Şanghay kentinin artan korona virüs vakaları üzerine karantinaya alınmasının ardından gıda, ilaç ve temel ihtiyaç malzemelerinin tedarikinde sıkıntı yaşanmasıyla yetkililer harekete geçti.

Çin'de korona virüs salgınında vaka sayısının artmasının ardından önlemler sertleştirilmişti. En fazla vaka sayısının görüldüğü Şanghay'da 28 Mart'ta ilan edilen karantina, hafif gevşetmelerle devam ediyor. Son 24 saatte ülke genelinde tespit edilen 24 bin 659 vakanın 23 bin 346'sının kaydedildiği Şanghay'da gıda, ilaç ve temel ihtiyaç malzemelerinin dağıtımında sıkıntılar yaşanıyor. Binlerce kişinin evden çıkmadığı kentte yetkililer, yaşanan sıkıntılar üzerine harekete geçti. Kentte kapalı olan bazı market ve eczaneler yeniden hizmet vermeye başladı. Kentte pirinç, un, yağ sıkıntısı yaşandığını kaydeden yetkililer, özellikle yaşlılara ilaç tedarik edildiğini ve market alışverişi yapıldığını belirtti. Evlerinden çıkamayan insanların ihtiyaçlarını karşılamak için belediye ile yerel yetkililerin koordineli çalıştığı ifade edildi. - ŞANGHAY

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Çin Halk Cumhuriyeti, Şanghay, Mart, İlaç, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karantinadaki Şanghay'da ihtiyaç malzemelerinin tedarikinde sıkıntı yaşanıyor - Son Dakika


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