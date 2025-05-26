Karapınar\'da Yağmur Duası

Konya'nın Karapınar ilçesinde vatandaşlar ellerini semaya yağmur için açtı.

Karapınar'da havaların kurak gitmesi ve yağmurun az yağması nedeniyle vatandaşlar İnoba Yaylası Dede dağı mevkiinde yağmur duası için bir araya geldi. Vatandaşlar yağmur duası yapılacak alana gelirken, yolda kendilerini bekleyen çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Yağmur duası programında Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler seslendirildi, namaz kılındı. Vatandaşlar yağmur yağması için hep birlikte dua etti. - KONYA