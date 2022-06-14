Karataş ailesinin mutlu günü - Son Dakika
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Karataş ailesinin mutlu günü

14.06.2022 17:12
Karataş ailesinin mutlu günü

Erzurum Basın Camiasının sevilen ismi gazeteci Ramazan Karataş oğlunu sünnet ettirmenin sevincini yaşadı.

Erzurum Basın Camiasının sevilen ismi gazeteci Ramazan Karataş oğlunu sünnet ettirmenin sevincini yaşadı.

Erkekliğe ilk adımını atan Muhammed Talha'nın mürüvveti dolayısıyla geçtiğimiz hafta sonu Çat Yolu Hacı Baba'da bir yemek organize eden Ramazan Karataş, mutluluğunu meslektaşları, dostları ve akrabalarıyla paylaştı.

Sünnet yemeğine: Erzurum faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları başkan ve yönetim kurulu üyeleri, yerel ve ulusal gazete temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sağlık, eğitim, otomotiv, hizmet, gıda,inşaat sektörlerinin yöneticileri, iş insanları ve eş-dost akrabaların katıldığı yemekte, Karataş ailesinin mutluluğu görülmeye değerdi.

Oğlunun sünnet düğününde büyük bir mutluluk yaşayan Ramazan Karataş; "İnsanın hayatı boyunca görebileceği müstesna günler vardır.Bir baba olarak bende bu günün sevincini yaşadım.Güzeller güzeli Yüce Allah'ımıza şükürler olsun bana böyle anlamlı bir gün yaşamayı nasip etti.Bu özel ve mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayarak davetimize teşrif eden tüm katılımcılara, ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca gelemediği halde arayarak, mesaj yazarak sevincimize ortak olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

Karataş ailesinin mutlu günü
Karataş ailesinin mutlu günü
Karataş ailesinin mutlu günü
Karataş ailesinin mutlu günü
Karataş ailesinin mutlu günü
Karataş ailesinin mutlu günü

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karataş ailesinin mutlu günü - Son Dakika

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