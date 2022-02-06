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Kardan Kangal ilgi odağı oldu - Son Dakika

Kardan Kangal ilgi odağı oldu

06.02.2022 09:59
Kardan Kangal ilgi odağı oldu

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kızılelma köyünde kardan yapılan Sivas Kangal Köpeği ilgi odağı oldu.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kızılelma köyünde kardan yapılan Sivas Kangal Köpeği ilgi odağı oldu.

Kentte geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışını kimileri eğlenceye çevirirken kimileri ise sanata dönüştürdü. Kent merkezine 210 kilometre uzaklıkta bulunan Koyulhisar ilçesine bağlı Kızılelma köyünde yaşayan Adem Soylu ve Ahmet Duman köyde yaşayan vatandaşların da yardımını alarak kentin sembolü haline gelen Sivas Kangalını kardan yaptılar. Yapımı yaklaşık 4 saat süren kardan Sivas Kangalı özellikle çocukların ilgi odağı olurken köyde bulunan gerçek köpeklerinde dikkatini çekti. - SİVAS

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Koyulhisar, Kangal, Sivas, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kardan Kangal ilgi odağı oldu - Son Dakika


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