Karı koca pilot 35 bin fitte karşılaştı - Son Dakika

Farklı Havayollarında uçan pilot çiftin yolları havada da kesişti. Farklı iki şirkette pilot olan Nurdan Yararcan ile Oğuzhan Yararcan çifti, Malezya ve Bahreyn'den yaptıkları İstanbul uçuşlar sırasında Basra Körfezi'nde" rotaları kesişti.

Kaptan pilot olan Oğuzcan Yararcan Bahreyn-İstanbul, ikinci pilot olarak görev yapan eşi Nurdan Yararcan ise Kuala Lumpur- İstanbul Havalimanı seferi için havalandı.

8 saat önce Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan havalanan Nurdan Yararcan Basra Körfezi'ne geldiği sırada pilot eşi Oğuzhan Yararcan da Bahreyn'den havalandı. İki uçak Basra Körfezi üzerinden aynı rotayı takip etmeye başladılar. Eşi ile aynı rotayı takip eden Nurdan Yararcan ise gökyüzünde yaşadıkları bu tesadüfü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Nurdan Yararcan, İki uçağın rotasının bilgisayarda fotoğrafını çekerek, eşi ve kendisinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Milyonda bir olacak olaya denk geldiler

Özel bir havayolu şirketinde ikinci kaptan olarak görev yapan Nurdan Yararcan yaptığı paylaşımda, "Kütle çekim yasası bile Yararcan çifti karşısında şaşkın sayın seyirciler. Kocasının yakasını bırakmayan Türk kızı genetiğinden mi yoksa kalplerimiz mi bir bilmiyorum ama eşimle koca gökyüzünde denk gelmemiz imkansız bir şeydi. Bu da böyle bir anımız oldu. Çok enteresan bir uçuş yaptım. Kuala Lumpur'dan kalktıktan tam 8 saat sonra, Bahreyn'den kalkan eşimin uçağı tırmandı, önce yan yana, sonra aynı rotada bizi takip etti. Uğraşsak denk gelmeyecek hayatımın en hoş tesadüflerden biriydi. - İSTANBUL