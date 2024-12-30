Kariyer Planlama Söyleşisi BŞEÜ\'de

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Söğüt Meslek Yüksekokulu (MYO), Kariyer Planlama ve Geliştirme dersi kapsamında önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Söyleşide, Kaymakam Ömer Faruk Tuncer kariyer planlamasının önemini ve iş dünyasındaki deneyimlerini anlatarak kamu sektöründe kariyer yapmak isteyen öğrencilere önerilerde bulundu. Kaymakam Tuncer, başarıya ulaşmak için disiplin ve özverinin önemli olduğunu vurguladı. Etkinlik, Söğüt Meslek Yüksekokulumuzda Kariyer Planlama ve Geliştirme dersini yürütmekte olan akademisyenlerimizin organizasyonuyla gerçekleşti. Söyleşi sonunda, Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Zeytin, katkılarından dolayı Kaymakam Ömer Faruk Tuncer'e teşekkür ederek plaket takdim etti. - BİLECİK