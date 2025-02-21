Karla bütünleşen Edirnekapı Şehitliği\'ndeki dev Türk bayrağı havadan görüntülendi

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İstanbul'da etkili olan kar yağışı Edirnekapı Şehitliği'ni de beyaz örtüyle kapladı. Şehitlikteki dalgalanan dev Türk bayrağının karla bütünleşen görüntüsü havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından kent beyaza büründü. Beyaz örtüyle kaplanan noktalardan biri de Edirnekapı Şehitliği oldu. Şehitlikteki dev Türk Bayrağı da kar yağışı altında dalgalandı. 115 metrelik rekor yüksekliğe sahip, bin 453 metrekare olan dev Türk bayrağının beyaza bürünen kenti arkasına alarak dalgalandığı anlar havadan görüntülendi. İstanbul'un en büyük 2 bayrağından biri olan Türk bayrağının dalgalanması ortaya güzel görüntüler çıkardı. - İSTANBUL