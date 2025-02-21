Karla Kapanan Yollar Açıldı

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde karla kapanan köy yolunu açan iş makinesi öğrencileri evlerine kavuşturdu.

Amasya İl Özel İdaresi, öğrenci servisinin önündeki greyderin yolu açtığı anların görüntülerini paylaştı.

Paylaşımda, "Merzifon ilçemize bağlı bulunan Bük köylerimizde yaşayan taşımalı eğitim sisteminde okuyan öğrencilerimiz yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle Amasya İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğümüzün personelleri iş makineleri ile yolları açması sonucu evlerine güvenle ulaştılar" ifadelerine yer verildi.

Amasya İl Özel İdaresi bünyesindeki greyder, kar yağışının yoğun olduğu Taşova'nın Esençay köyünde bir hastaya ulaşmak için ilerlemekte güçlük çeken ambulansın yolunu açarak vatandaşın hastaneye götürülmesini sağladı. - AMASYA