Karla mücadele gece boyu devam etti - Son Dakika

Nevşehir'de etkili olan kar yağışı dolayısıyla şehir içi ulaşımın aksamaması için belediye ekipleri kar küreme, temizlik ve tuzlama çalışmalarını sabaha kadar sürdürdü.

Nevşehir'de etkili olan kar yağışı dün gece itibariyle etkisini daha da artırdı. Yağışlı havanın günlük hayatı olumsuz etkilememesi ve ulaşımda sorun yaşanmaması için Nevşehir Belediyesi hummalı bir çalışma başlattı. Başta ana arterler olmak üzere şehir içi yolları açık tutabilmek için büyük çaba sarf eden belediye ekipleri dün akşam başladıkları çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Akşam saatlerinden itibaren gece boyunca sahada beraberinde başkan yardımcıları ile birlikte çalışmaları koordine eden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran; "Son yılların en yoğun kar yağışı ile karşı karşıyayız. Nevşehir Belediyesi olarak bu durumun günlük hayatı olumsuz etkilememesi için büyük çaba gösteriyoruz. Kendi sorumluluk alanımızın yanında Kara Yolları'nın da sorumluluk alanında olan bölgelere de destek veriyoruz. Ekiplerimiz tüm mahallelerimizde çalışıyor. Tüm iş makinelerimizin yanında özel firmalardan kiraladığımız araçlarla saha da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Özellikle mahallelerde sokaklardaki çift sıra parklar araçlarımızın çalışmasına engel oluyor. Bu konuda da vatandaşlarımızdan daha duyarlı olmalarını bekliyoruz" dedi.

Şehir merkezinde gece boyu yoğun mesai yapan karla mücadele ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarının kesintisiz bir şekilde süreceği kaydedildi. - NEVŞEHİR