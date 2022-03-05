Karla mücadele gece gündüz devam ediyor - Son Dakika
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Karla mücadele gece gündüz devam ediyor

05.03.2022 09:28
Karla mücadele gece gündüz devam ediyor

Olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğü Afyonkarahisar'da yağan kar sonrası İl Özel İdaresi ekipleri çok sayıda köy yolunda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğü Afyonkarahisar'da yağan kar sonrası İl Özel İdaresi ekipleri çok sayıda köy yolunda karla mücadele çalışması yürütüyor. Ekipler 420 köy yolunun tamamının ulaşıma açık kalması için yoğun mesai harcıyor.

Kentte önceki gün yağan kar yağışı sonrası rakımı yüksek olan bölgelerde kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı. Kar yağışının ardından Afyonkarahisar İl Özel İdaresine bağlı ekipler hummalı bir çalışmaya girişirken, ekipler iş makineleri, kar küreme araçları ve 100'e yakın personelle çalışma yapıyor. Ekipler Dinar, Emirdağ, Bolvadin, Sultandağı, Çay ilçeleri başta olmak üzere kardan dolayı kapanan onlarca köy yolunu ulaşıma açarken, aynı zamanda yolda araç sürücülerine de yardım etmeyi ihmal etmiyor. Yoldan kalan araçlar İl Özel İdaresine bağlı ekipler tarafından çekilerek güvenli bölgelere ulaştırılıyor. Ekiplerin karla mücadele çalışmalarının bugünde devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Karla mücadele gece gündüz devam ediyor
Karla mücadele gece gündüz devam ediyor
Karla mücadele gece gündüz devam ediyor
Karla mücadele gece gündüz devam ediyor

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Karahisar, Tragger, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karla mücadele gece gündüz devam ediyor - Son Dakika


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