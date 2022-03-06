Karlıova'da kar üstünde yiyecek arayan tilki görüntülendi - Son Dakika
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Karlıova'da kar üstünde yiyecek arayan tilki görüntülendi

06.03.2022 12:49

Karlıova'da kar üstünde yiyecek arayan tilki görüntülendiBİNGÖL Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar üstünde yiyecek arayan tilki görüntülendi.

Karlıova'da kar üstünde yiyecek arayan tilki görüntülendi

BİNGÖL Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar üstünde yiyecek arayan tilki görüntülendi.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Karlıova ilçesinde yaban hayvanları çoğu zaman yiyecek bulmakta zorluk yaşıyor. İlçe kırsalı da karla tamamen beyaza bürünürken, kar üstünde bir tilki yiyecek ararken görüntülendi. Kısa bir süre etrafta dolanan tilki, daha sonra gözden kayboldu.

Karlıova'da kar üstünde yiyecek arayan tilki görüntülendi
Karlıova'da kar üstünde yiyecek arayan tilki görüntülendi

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Hisarcık, Karlıova, Bingöl, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karlıova'da kar üstünde yiyecek arayan tilki görüntülendi - Son Dakika


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