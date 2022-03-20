Kars-Iğdır yolu trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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Kars-Iğdır yolu trafiğe kapatıldı

20.03.2022 00:58
Kars-Iğdır yolu trafiğe kapatıldı

Yoğun kar ve tipiden dolayı Kars-Iğdır kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Yoğun kar ve tipiden dolayı Kars- Iğdır kara yolu ulaşıma kapatıldı. Ulaşıma kapatılan karayolunda araçlar uzun kuyruk oluşturdu.

Kars'ta kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. kar ve tipinin etkili olduğu Kars-Digor-Iğdır karayolu Kars çıkışında bulunan trafik noktasında trafik ekipleri araçların yolu kullanmasına izin vermiyor. Yaklaşık 5 saattir kontrol noktasında bekleyen sürücüler, yolun biran evvel ulaşıma açılmasını bekliyor.

Tipinin etkili olduğu Kars-Digor-Iğdır Karayolu'nda Karayolları ekipleri yolun biran evvel trafiğe açılması için yoğun çaba sarf ediyor. Trafik kontrol noktasında bekleyen araçların bazıları ise Kars'a geri dönüyor.

Kars'ta özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. - KARS

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Iğdır, Kars, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kars-Iğdır yolu trafiğe kapatıldı - Son Dakika


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