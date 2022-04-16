Kars'ta AK kadınlar iftarda mahalle başkanlarıyla buluşuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kars'ta AK kadınlar iftarda mahalle başkanlarıyla buluşuyor

16.04.2022 10:25
Kars'ta AK kadınlar iftarda mahalle başkanlarıyla buluşuyor

Kars'ta AK Partili kadınlar durmak bilmiyor.

Kars'ta AK Partili kadınlar durmak bilmiyor. AK kadınlar önce yemek hazırladı, ardından hazırladıkları yemeklerle mahalle başkanına misafir oldular.

AK Parti Arpaçay Kadın Kolları Başkanı Yeşim Işık, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ramazan ayı dolayısıyla mahalle başkanlarıyla bir araya geliyor.

Başkan Işık ve yönetim kurulu üyeleri, önce alış veriş yapıyor, ardından çeşit çeşit yemekler hazırlayıp, sonra da hazırladıkları yemekleri de yanlarını alarak mahalle başkanlarının evlerinin yolunu tutuyor.

AK kadınların hem mahalle başkanlarıyla mübarek Ramazan ayında oruçlarını açıyor, hem de mahalla sakinlerinin sorun ve sıkıntılarını dinliyor. AK Parti Arpaçay Kadın Kolları Başkanı Yeşim Işık'ın bu hareketi ise ilçede taraflı tarafsız herkesi memnun ediyor.

Başkan Yeşim Işık, Yanimahalle mahalle başkanı Halime Baran'a kendilerini misafir ettikleri için teşekkür etti.

Işık, mahalle başkanlarıyla iftarda buluşmaya devam edeceklerini kaydetti. - KARS

Kars'ta AK kadınlar iftarda mahalle başkanlarıyla buluşuyor
Kars'ta AK kadınlar iftarda mahalle başkanlarıyla buluşuyor

YORUMLAR
500
Kars Ehlibeyt Derneği çocukları sevindirdi Kars Ehlibeyt Derneği çocukları sevindirdi

Ramazan, Arpaçay, Kars, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kars'ta AK kadınlar iftarda mahalle başkanlarıyla buluşuyor - Son Dakika


Son Dakika
10:23 Eşi tarafından katledilen Nurcan Seçer'in hastanedeki görüntüsünü paylaşan 2 kişi gözaltında
10:20 Mağaza hırsızı iki kadın yakalanınca ortalığı ayağa kaldırdılar: Giysi çalıyorlardı
10:18 Yılanı gören horoz kaçtı ama tavuk önce yavrularını kurtardı
10:16 Manchester, Ronaldo'ya kapıyı gösterdi: Kimse istemiyor
10:13 Sinop'tan dünyaya çilek ihracatı: 4 milyonluk yatırımla 100 ton çilek üretiyorlar
09:52 750 sıcaklığındaki eritme ocaklarının başındalar ama oruçlarını aksatmıyorlar
09:47 Ebru Şallı 2 yıl önce kaybettiği oğlunu ölüm yıldönümünde bu sözlerle andı: Kavuşacağız biliyorum!
09:05 Kadıköy'deki feci kazayı görenler gözlerine inanamadı: Otomobil ikiye bölündü, çevik kuvvet polisi sürücü ağır yaralı
08:55 Aleyna Tilki de, Gülşen'in yolunda: Yeni klibinde motorun üzerinde soyundu
08:23 16 Nisan Cumartesi günü hava nasıl olacak? Sıcaklıklar yükseliyor, özlediğimiz güzel havalar geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 10:32:25. #1.11#
SON DAKİKA: Kars'ta AK kadınlar iftarda mahalle başkanlarıyla buluşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement