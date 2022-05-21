Kars'ta 'basın müzesi' açılacak - Son Dakika
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Kars'ta 'basın müzesi' açılacak

21.05.2022 12:41
Kars'ta 'basın müzesi' açılacak

Başkan Harmankaya, "Basın Müzesi'nin açılması yönünde ilk adımı İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin ile attı.

Başkan Harmankaya, "Basın Müzesi'nin açılması yönünde ilk adımı İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin ile attı. Harmankaya, Çetin'den Kars'ta Basın Müzesi projelerinin hayata geçmesi için destek sözü aldı.

Türkiye'de birçok şehirde bulunan ancak Kars'ta bir ilk olması planlanan Basın Müzesi kentin basın tarihinin izlerini geçmişten günümüze kadar aktaracak.

Kars İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan, Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Ziyarette Gazeteciler Birliği Başkanı Adnan Karahan ve Anadolu Ajansı Kars Temsilcisi Cüneyt Çelik de hazır bulundu.

Ziyarette İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin tarafından Başkan Yargıç Harmankaya'ya, Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan tarafından ise Gazeteciler Birliği Başkanı Adnan Karahan'a "Ani Ören Yeri Kazısı 2019-2021 Yılı Çalışmaları" kitabı hediye edildi.

Ziyarette Başkan Harmankaya, kentte Basın Müzesi açmak için proje ortakları aradıklarını, müzede basın teknolojinin geçirdiği değişiklikleri göstermek üzere; yazılı basının köklü geçmişi ve günümüze gelinceye dek geçirdiği aşamaların tarihsel süreç içindeki değişimi gözler önüne sereceklerini ifade etti.

Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin ise Basın Müzesi projesinin kentin tanıtımı ve şehre katma değer oluşturması açısından önemli bir proje olduğunu ve bu projeye kendilerinin de ellerinden geldiği kadar destek vereceklerini dile getirdi. - KARS

Kars'ta 'basın müzesi' açılacak
Kars'ta 'basın müzesi' açılacak
Kars'ta 'basın müzesi' açılacak

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Kaynak: İHA

Hayrettin Çetin, Harmankaya, Turizm, Kars, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars'ta 'basın müzesi' açılacak - Son Dakika


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